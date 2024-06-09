Пляжный сезон открывается: во сколько обойдется посуточная аренда квартиры в Одессе

Предложений на любой вкус пока хватает

В Одессе произошло долгожданное для многих событие, а именно открытие первого пляжа. Из-за этого многим стало интересно, какие цены на посуточную аренду жилья в городе.

"Телеграф" решил упростить задачу и промониторил популярные ресурсы, которые предоставляют подобные услуги. К ним относятся OLX, Dobovo и Booking.

Цены на квартиры в Одессе колеблются в зависимости от района, типа жилья и его состояния, а также уровня комфорта. Однако в целом картина выглядит следующим образом:

За жилье эконом-класса придется выложить от 500 до 800 гривен за сутки. В основном такие квартиры можно найти в центре и в районе Поселка Котовского.

Средний класс обойдется в 800-1500 гривен. В основном такие квартиры расположены относительно недалеко от морского порта, хотя встречаются по всему городу.

Элитные квартиры начинаются с 1500 грн за сутки. Таковые в основном находятся в непосредственной близости к побережью.

Стоит отметить, что лето только начинается и в зависимости от того, как будет развиваться туристический сезон цены на жилье могут изменяться. Поэтому если вы планируете поехать туда, то лучшими рекомендациями будет начать поиски заранее, использовать для этого надежные платформы, обращать внимание на политику аренды и перед бронированием связаться с хозяином, чтобы уточнить все детали.

Как сообщалось ранее, в Киеве в этом году пляжный сезон не начнется. Столичные власти в свою очередь настоятельно рекомендуют людям воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха.