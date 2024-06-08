Болгария, Франция или Карпаты: сколько стоит оздоровить ребенка летом 2024 года

В городах открыли дневные лагеря, однако родители имеют широкий спектр возможностей.

Началось третье лето полномасштабного российского вторжения — украинские семьи ищут, где отдохнуть детям после напряженного учебного года с нескончаемыми воздушными тревогами, а иногда и обстрелами.

Среди популярных направлений – Карпаты, Болгария и Хорватия. Во многих городах запустили лагеря для детей. Сколько это стоит и какие преимущества каждого из вариантов разбирался "Телеграф".

Болгария – не единственный вариант

Отдых за границей стал не просто возможностью хорошо провести время, а частью заботы о ментальном здоровье, отмечает владелица турагентства Live Love Travel Елена Четырина. Основная категория туристов – мамы с детьми, которые едут из Украины, и украинцы за границей.

— При выборе туров из Украины, как и в прошлом году, на лето туристы с детьми выбирают Болгарию или Турцию. Реже – Грецию. Это максимальное соотношение цена/качество. Тем более что наша основная аудитория находится в Харькове и сейчас есть возможность прямым автобусным рейсом ехать в Болгарию, Грецию или Турцию. Вообще, сейчас можно выехать автобусом почти из каждого города в эти страны — Днепр, Киев, Винницу, Ивано-Франковск и т.д., — рассказывает Елена.

И хотя дорога достаточно продолжительна, туристы выбирают такой вариант, чтобы упростить логистику: уехать из своего города и напрямую доехать до курорта. Стоимость такого тура для мамы с ребенком стартует в Болгарии от 27 000 грн за гостиницу 3-4* за семь ночей.

Турция на июль стартует за 10 ночей с дорогой (шесть в отеле) – от 31 000 грн за гостиницу 4*. Если выбирать тур с перелетом из ближайших стран — Польши, Молдовы или Румынии, стоимость начинается от 40 тыс. грн за двоих на семь ночей.

Елена советует туристам, которые хотят отдохнуть с детьми и сэкономить: бронировать туры на бархатный сезон, то есть конец августа и сентябрь-октябрь. Июль и август – самые дорогие месяцы, но и спектр услуг может быть больше.

Если ехать на отдых с маленькими детьми (до 6 лет), то следует выбирать более легкие маршруты, например, с частью пути поездом, а не автобусом. Внимательно следует следить и за сроком действия документов. Например, для Турции загранпаспорт должен быть действителен еще 6 месяцев с даты возвращения.

Однако не все дети могут отдыхать с родителями, поэтому выезды подростков в летние лагеря также популярны. Отправка происходит из крупных городов на автобусах или железнодорожным транспортом. Две ночи в пути и две недели отдыха.

Самые дешевые лагеря за границей обойдутся в 15-17 тыс. грн. Стоимость 10 дней отдыха ребенка в Болгарии в 5* лагере со спортивным уклоном обойдется около 25 тыс. грн. Предлагают варианты в Италии, Испании, Польше, Греции, Хорватии. Ожидают в них детей школьного возраста. Также есть тематические выезды, например, заезды в лагеря во Францию с визитом в Disneyland Paris.

Курс на Карпаты

Запад Украины многие родители рассматривают как хорошую альтернативу морскому отдыху. Лагеря в Карпатах предлагают смены от 7 до 14 дней. Цены стартуют в среднем от 8 тысяч гривен. За эти деньги родители могут отправить ребенка в палаточный лагерь с уклоном на туризм, спорт или патриотическое воспитание. В такие лагеря обычно берут детей не младше 8 лет.

Если проживание в отеле или на базе отдыха – стоимость недельной смены может возрасти до 15 тысяч грн. Трансфер детей к месту отдыха оплачивается отдельно и из Киева может составлять от 750 до 2800 грн с человека. Обычно это включает проезд железнодорожным транспортом. Для групп и коллективов действуют скидки. Программа лагерей охватывает немало экскурсий и активности на свежем воздухе, однако есть и тематические, например для изучения английского.

Рядом с домом

В больших городах для родителей, не знающих, как организовать досуг детей, летом открывают лагеря дневного пребывания. В некоторых городах откроют пришкольные лагеря, но не во всех. В частности, в столице, как узнал "Телеграф" в Департаменте образования и науки Киева, пришкольные лагеря, как и в прошлом году, не будут работать из-за ситуации с безопасностью. Другое дело – частные учреждения и летние лагеря в них. В столице Украины таких, по меньшей мере, 40.

На вкус ребенка можно подобрать разные варианты – англоязычный, бизнесовый, конный, танцевальный, посвященный наукам и робототехнике. Среди преимуществ такого вида досуга – небольшие группы и интересные программы.

Можно выделить два типа лагерей: ежедневные и по тематическим сменам. В дневных лагерях смены в основном короткие, 4-10 дней. Стоимость стартует от 3,5 тысяч гривен за смену. В программе: развлечения, обучение, спортивные секции, экскурсии и т.д. В основном предлагают питание, иногда за отдельную плату. Если на территории есть бассейн, лагерь расположен в парковой зоне или предлагает эксклюзивные программы — стоимость за смену в разы больше и стартует с 8-9 тыс. грн.

Некоторые лагеря дают возможность дневного, недельного и месячного пребывания — чем дольше ребенок в нем, тем дешевле. Например, дневное пребывание в лагере при одной из частных школ стоит 1200 грн, недельное (пять дней) — 5000, а месячная стоимость посещения — 15000 грн. График работы лагерей – по будням с 9 утра до 6-7 вечера. Возраст детей зависит от профиля заведения – предлагают группы для малышей с 4 лет. Имеются также отдельные лагеря для подростков.

Отдых за городом

В этом году уже есть возможность отправить детей отдыхать за город. В службе по делам детей и семье КОДА в ответ на запрос "Телеграфа" рассказали, что в Киевской области в этом году несколько детских оздоровительных заведений планируют принимать гостей. Уже начал работу ДОЗ санаторного типа "Чайка" в Обуховском районе. Планируется возобновление работы коммунального детского заведения оздоровления и отдыха Мироновского городского совета "Звездный" и загородного заведения оздоровления и отдыха "Подснежник" (Обуховский район), завершающих вопросы с документами. Все три заведения оборудованы укрытиями на случай воздушной тревоги.

Чтобы получить путевку на оздоровление, ребенок должен быть старше семи лет, но младше 18 лет. Дети, требующие особого внимания и поддержки, могут оздоровиться за счет областного бюджета. Для этого родителям или опекунам следует обратиться в службы по делам детей и семье территориального общества по месту жительства и написать заявление на оздоровление ребенка/детей. К таким категориям относятся дети-сироты, с инвалидностью, в сложных жизненных обстоятельствах, если один из родителей погиб или пропал без вести во время АТО и т.д.