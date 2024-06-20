Ураган в Днепре разбил десятки машин и не только (фото, видео)

Количество поврежденных автомобилей просто рекордное

В четверг, 20 июня, Днепр накрыла непогода, что привела к настоящему древопаду. Стихия разошлась не на шутку: ветер валил по городу деревья и столбы, пострадало немало автомобилей.

Видео и фотографии последствий урагана опубликовали несколько местных пабликов. На них зафиксированы моменты падения деревьев на автомобили и проезжие части улиц.

На одной из улиц дерево упало прямо на проезжую часть тогда, когда по ней двигался автомобиль. Припаркованную на обочине машину тоже задело.

На другой фотографии зафиксировано падение железобетонного столба аккурат на машину. Кому-то придется выложить немалую сумму на ремонт.

На другом видео еще одно дерево тоже упало на дорогу. Мужчины, которые хотели проехать по улице, пытались его убрать, но не смогли.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве непогода наделала незаурядной беды. Столица поплыла.