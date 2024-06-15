Киев снова "плавает" и бьет "фонтанами": непогода наделала беды в столице (видео)

Движение по столице значительно усложнилось

В Киеве ливень уже второй раз за неделю наделал беды. Улицы столицы превратились в озера и реки, по которым не могут продвинуться автомобили.

В некоторых местах даже сорвало асфальт из-за сильного потока воды. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Отмечается, что ливень лишь через 15 минут затопил немалое количество улиц, а автомобили просто застряли.

Так на улице Антоновича образовалось два "фонтана", которые затопили проезжую часть вместе с дождем. Как следствие, движение практически остановилось, поэтому водителям лучше воспользоваться объездными маршрутами.

Некоторых автомобилистов непогода застала врасплох и их авто снесло, или еще хуже — повредило.

У метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта с проезжей части из-за сильного потока воды. А улицу Малевича и Андреевский спуск затопило.

Также "плавает" дорога возле метро "Черниговская", поэтому одноименный торговый центр затапливает.

По данным местных телеграм-каналов, на Днепровском спуске на проезжую часть упало большое дерево, поэтому дорога была перекрыта.

ㅤ Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 8 июня, в Днепре после сильного ливня затопило целые улицы. На видео, которые распространяются по сети, видно, как автомобили "плывут" по дорогам, пытаясь выехать из затопленных частей улиц.