Киев снова "плавает" и бьет "фонтанами": непогода наделала беды в столице (видео)
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Движение по столице значительно усложнилось
В Киеве ливень уже второй раз за неделю наделал беды. Улицы столицы превратились в озера и реки, по которым не могут продвинуться автомобили.
В некоторых местах даже сорвало асфальт из-за сильного потока воды. Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Отмечается, что ливень лишь через 15 минут затопил немалое количество улиц, а автомобили просто застряли.
Так на улице Антоновича образовалось два "фонтана", которые затопили проезжую часть вместе с дождем. Как следствие, движение практически остановилось, поэтому водителям лучше воспользоваться объездными маршрутами.
Некоторых автомобилистов непогода застала врасплох и их авто снесло, или еще хуже — повредило.
У метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта с проезжей части из-за сильного потока воды. А улицу Малевича и Андреевский спуск затопило.
Также "плавает" дорога возле метро "Черниговская", поэтому одноименный торговый центр затапливает.
По данным местных телеграм-каналов, на Днепровском спуске на проезжую часть упало большое дерево, поэтому дорога была перекрыта.
ㅤ Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 8 июня, в Днепре после сильного ливня затопило целые улицы. На видео, которые распространяются по сети, видно, как автомобили "плывут" по дорогам, пытаясь выехать из затопленных частей улиц.