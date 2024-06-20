Буревій у Дніпрі потрощив десятки машин і не тільки (фото, відео)

Кількість пошкоджених автівок просто рекордна

У четвер, 20 червня, Дніпро накрила негода, що призвела до справжнього деревопаду. Стихія розійшлася не на жарт: вітер валив по місту дерева та стовпи, постраждало чимало автівок.

Відео та світлини наслідків урагану опублікували кілька місцевих пабліків. На них зафіксовані моменти падіння дерев на автівки та проїжджі частини вулиць.

На одній з вулиць дерево впало прямо на проїжджу частину тоді, коли по ній рухалася автівка. Припарковану на узбіччі машину теж зачепило.

На іншій світлині зафіксовано падіння залізобетонного стовпу акурат на машину. Комусь доведеться викласти чималеньку суму на ремонт.

На іншому відео ще одне дерево теж впало на дорогу. Чоловіки, які хотіли проїхати вулицею, намагалися його прибрати, та не змогли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві негода наробила неабиякого лиха. Столиця попливла.