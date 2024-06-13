В Днепре появились гигантские осы, напугавшие горожан: действительно ли они опасны (фото)

Эти насекомые не часто встречаются в Украине

В Днепре появились огромные осы. Их появление в городе изрядно переполошило местных жителей.

Жительница 12 квартала Татьяна Суворова на своей странице в Facebook сообщила, что одно из крупных насекомых залетело в квартиру в одного из жителей района. Кроме того, по ее словам, на днях между Инженерной 1 и 3 был замечен целый рой похожих насекомых, но меньших того, что залетело в квартиру.

Суворова отметила, что эти насекомые быстро летают у земли, поэтому их еще не удалось сфотографировать. В то же время она подчеркнула, что это насекомое похоже на сколию-гиганта, о появлении которой в Днепре писали местные Telegram-каналы.

В свою очередь Telegram-канал "Труха Днепр" 11 июня сообщил, что в городе заметили краснокнижный вид ос под названием сколия-гигант. Эти осы являются самыми большими в Европе. Размеры взрослых особей достигают 5 сантиметров.

Стоит отметить, что эти насекомые безопасны для людей. Их яд слабее обычной осы. Сколии занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид.

Все сколии – дневные животные. Ночь они проводят, зарывшись в подстилку, а как только пригреет солнце, вылезают и летят кормиться на цветущие растения. Сколии любят теплую, солнечную, безветренную погоду. Их можно встретить с конца мая по начало сентября. Эти насекомые живут в одиночку и не собираются роями.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из районов Киева прохожие заметили припаркованный автомобиль, багажник которого облюбовали пчелы. Насекомые буквально сделали из него улей и роились на поверхности транспортного средства.