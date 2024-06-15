Улицы превратились в реки: сильный ливень затопил Одессу (фото, видео)

Непогода может снова накрыть город

В субботу, 15 июня, в Одессе в очередной раз прошел сильный ливень. В результате были затоплены некоторые улицы города.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале, в связи со значительным дождем, все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Он также обратился к владельцам автомобилей с просьбой не оставлять машины на решетках дождеприемников и в непосредственной близости от них, что усложняет работу спецтехники.

В сети были опубликованы многочисленные видео с последствиями непогоды. На них видно, что улицы города превратились в настоящие реки. Люди вынуждены двигаться по ним вброд.

Стоит отметить, что перед этим в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали грозу и ветер с порывами до 9-14 м/с.

Кроме того, штормовое предупреждение в городе объявлено и на воскресенье, 16 июня. Ночью и утром будет идти дождь.

В городском совете отметили, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — сказано в сообщении.

Напомним, в субботу, 15 июня, в Киеве ливень уже второй раз через неделю наделал беды. Улицы столицы превратились в озера и реки, по которым не могут двигаться автомобили.