Арестович "всплыл" на интервью у Собчак после слухов об их романе: в сети высмеяли обоих

Украинцы заявили, что сбежавший политик разочаровал их еще больше

Бывший советник главы ОП Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. В сети уже заподозрили парочку в романе.

Видео беседы с Арестовичем Собчак выложила на своем YouTube-канале. В сети украинцы высмеяли их беседу.

Поводом для записи интервью стали заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что Алексей Арестович закрутил роман с российской журналисткой Ксенией Собчак. В начале беседы она упомянула, что ранее была лично не знакома с украинским политическим деятелем. Арестович же поспешил опровергнуть эти слухи, при этом сам Гордон утверждал, что информацию о романе Арестовича и Собчак ему предоставили целых два источника.

"Мы пара с заголовками Дмитрия Гордона. Я систематически у него пара, потому что уже полгода нет ни одного заголовка, где не было бы моей фамилии… Он хайпует, поднимает просмотры и ажиотаж. Фамилия Арестовича в сочетании с Собчак — хорошо рассчитанный заряд, как у электрошокера, для аудитории", — сказал Алексей Арестович.

Также в ходе интервью они обсудили украинскую пропаганду, желание Арестовича баллотироваться в президенты Украины, компромисс в окончании войны в Украине, источники дохода беглого политика и другие темы. В сети же многие заявили, что разочаровались в Алексее Арестовиче еще больше после этого интервью. Другие же назвали это цирком и отметили, что Арестович и Собчак нашли друг друга.

Более того, в соцсетях отметили, что о романе Константина Богомолова (нынешнего мужа российской журналистки — ред.) и Ксении Собчак стало известно тоже после того, как она взяла у него интервью.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что после бегства из Украины Арестовича заметили в Монако. Прогуливался в компании какого-то мужчины возле злачного места.