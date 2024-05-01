"Объявляю в розыск Шария и Арестовича": с новой виртуальной представительницей МИД уже делают дипфейки (видео)

Украинцы не на шутку обеспокоенны

После того, как Министерство иностранных дел анонсировало, что создало виртуальную представительницу ведомства Викторию Ши, сетью начали распространяться бурные обсуждения. Многие обеспокоены тем, что с Ши-аватара гораздо легче создать дипфейки и распространять их.

А указанный QR-код может стать новым крючком для мошеннических схем. Так, продюсер и блогер Адрекс Селиванов опубликовал один из примеров.

В видео Виктория Ши говорит, что захватила власть в МИДе и первым же указом объявила в розыск Анатолия Шария и Алексея Арестовича, а также призвала открывать огонь по ним.

"Уважаемые представители СМИ и общественности, поздравляю вас. Сегодня я как искусственный интеллект захватила власть в МИД и первым же указом в международный розыск объявила Шария и Арестовича. ТрО "Мадрид", как увидите этих с**бков, открывайте огонь", — говорится в заявлении дипфейка.

Селиванов отметил, что теперь дипфейки будет делать легче.

"Там (в МИДе — ред.) даже не подумали еще это самый легкий способ делать фейки, так дипфейк можно сделать и из человека, но их можно распознать, а из "аватарки" это на раз два три. Вот вам маленький пример", – написал он.

Андрекс Селиванов не единственный, кто выразил обеспокоенность. Ведь пользователи сети один за другим высказывают мнение о значительных рисках создания фейковых видео с распространением ИПСО.

Кроме того, пользователей сети беспокоит то, что таким образом увеличивается расстояние между властью и народом. Так один из пользователей написал, что это "превращение власти в аватаров, к которым невозможно достучаться или пожаловаться".

Другие же пользователи сети задались вопросом, зачем нужны тогда ведущие телемарафона, если можно создать Ши-аватары. В то же время, не обошлось и без порции шуток о креативности названия, главы МИД Дмитрия Кулебы и тому подобное.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне снова запустили фейк, связанный с терактом в "Крокус Сити Холл". В прошлый раз они показали дипфейк с экс-секретарем СНБО Алексеем Даниловым, а теперь распространяют информацию о "почтовых марках" со зданием пылающего концерт-зала и надписью "Расплата неотвратима".