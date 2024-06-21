Арестович "сплив" на інтерв’ю у Собчак після чуток про їхній роман: у мережі висміяли обох

Українці заявили, що політик, що втік, розчарував їх ще більше

Колишній радник голови ОП Олексій Арестович дав інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак. У мережі вже запідозрили парочку у романі.

Відео розмови з Арестовичем Собчак виклала на своєму YouTube каналі. У мережі українці висміяли їхню бесіду.

Приводом для запису інтерв’ю стали заяви українського журналіста Дмитра Гордона про те, що Олексій Арестович закрутив роман із російською журналісткою Ксенією Собчак. На початку розмови вона згадала, що раніше особисто не знайома з українським політичним діячем. Арестович же поспішив спростувати ці чутки, при цьому сам Гордон стверджував, що інформацію про роман Арестовича та Собчак йому надали аж два джерела.

"Ми пара із заголовками Дмитра Гордона. Я систематично в нього пара, бо вже пів року немає жодного заголовка, де не було б мого прізвища… Він хайпує, підіймає перегляди та ажіотаж. Прізвище Арестовича у поєднанні з Собчаком — добре розрахований заряд, як в електрошокера, для аудиторії", — сказав Олексій Арестович.

Також у ході інтерв’ю вони обговорили українську пропаганду, бажання Арестовича балотуватися у президенти України, компроміс кінця війни в Україні, джерела доходу політика-втікача та інші теми. У мережі ж багато хто заявив, що розчарувалися в Олексії Арестовичі ще більше після цього інтерв’ю. Інші ж назвали це цирком і зазначили, що Арестович та Собчак знайшли один одного.

Щобільше, в соцмережах зазначили, що про роман Костянтина Богомолова (нинішнього чоловіка російської журналістки — ред.) та Ксенії Собчак стало відомо також після того, як вона взяла у нього інтерв’ю.

Також "Телеграф" розповідав про те, що після втечі з України Арестовича помітили у Монако. Прогулювався у компанії якогось чоловіка біля злачного місця.