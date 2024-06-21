Била ребенка по лицу, а у матери нет претензий: во Львове разгорелся скандал с учительницами

Преподавательница, якобы избившая мальчика, работает в школе первый год

Во Львове 20 июня учительница якобы избила ребенка. По свидетельствам очевидца, она избивала мальчика по носу и лицу, а другая потом дергала его за руку и одежду.

При этих действиях ребенок плакал. Об этом пользователь Фейсбука Мария Цимбалиста написала в группе Общественного объединения Родители SOS.

Женщина заявила, что учительница избила ребенка

Пользователь сети написала, что инцидент произошел днем на улице Владимира Великого. Учительницы с детьми переходили дорогу. Вдруг одна из воспитательниц начала избивать мальчика.

"На пешеходном переходе воспитательница начала интенсивно бить рукой мальчика по лицу, по носу. Другая впоследствии его начала дергать за руки и одежду. Ребенок плакал", ― написала пользователь сети.

Женщина сделала фото педагогов. Также она отметила, что разыщет мать и обратится в полицию с заявлением.

"Забыла добавить, что со слов воспитательницы у мальчика "проблемы", то есть ребенок с особенностями, я так поняла. Била та что справа на фото", ― добавила Мария.

В скандал попали учительницы начальной школы "Малыш"

На распространенном фото были учительницы начальной школы "Малыш" Львовского городского совета, пишет "Эспрессо.Запад". Директор учебного заведения Оксана Росипская рассказала, что уже начато служебное расследование.

Учительницы убеждают, что не избивали ребенка. Они уже написали объяснения по поводу инцидента. Не верит в избиение и директор школы. Она рассказала детали инцидента по словам самих учительниц и отметила, что педагог, обвиняемая в избиении ребенка, работает в школе первый год.

"Они переходили дорогу без светофора. Демьян хотел бежать, потому что он любит идти первым. Ассистентка крепко держала его за руку. Мальчик хотел вырваться и бежать, а она его не пускала, потому что все происходило на проезжей части. И он укусил ее за руку, у нее есть синяк. Во второй руке у нее были ракетки, а она пыталась оторвать свою руку и перейти дорогу", ― объясняет директор, что со слов преподавательниц произошло до замечания местной женщины.

Директор школы отмечает, что говорила с матерью. У нее якобы нет никаких претензий к учительницам, потому что она знает об эмоциональных всплесках своего ребенка.

"Мама говорила, что знает своего ребенка и знает, что у него есть эмоциональные всплески. Но ему нужно посещать детский коллектив. Мы знаем, какого мальчика мы имеем, и мама знает. Мы его любим, но есть моменты, когда мы тоже не справляемся, потому что его эмоции летят вверх. Я могла бы поверить, что была шарпанина, что был крик, но что избиение было, я не поверю", — сказала директор.

Росипская также сообщила журналистам, что осматривала место происшествия, чтобы посмотреть, есть ли камеры видеонаблюдения. Она сказала, что была бы благодарна, если бы кто-нибудь предоставил видео ситуации. Это позволило бы разобраться в инциденте с якобы избиением ребенка.

Реакция управления образования во Львове

Руководитель управления образования во Львовской области Андрей Закалюк прокомментировал этот скандал. В ведомстве уже изучают данную ситуацию. Он попросил воздержаться от грубых комментариев.

"Мы изучаем эту ситуацию. Все не так "просто", как описано в этом сообщении. Есть много нюансов, и перед тем, как дать публичную оценку, должны собрать показания всех участников этого процесса. Прошу только до того момента воздержаться от грубых комментариев в одну или другую сторону. Спасибо за понимание", ― прокомментировал скандал Закалюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области осудили учительницу за буллинг детей. Классная руководительница встала на защиту своих учеников в зале суда.