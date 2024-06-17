В Житомире молния едва не убила двух подростков: девочка в тяжелом состоянии

Инцидент произошел на улице Леха Качиньского

Двое тринадцатилетних подростков пострадали в Житомире из-за удара молнии. Хотя разряд не попал в несовершеннолетних, однако мальчику и девочке понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Гринева. По его словам, происшествие произошло около 13:45 17 июня.

"Нам поступило сообщение от прохожей, которая известила, что у двоих детей на улице Леха Качиньского ударила молния. Наши специалисты немедленно уехали на место. Речь идет о двух детях: 13-летних девушке и парне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка находится в тяжелом состоянии, врачи предполагают, что она испугалась, когда рядом ударила молния, упала и ударилась головой об бордюр. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее, но в ближайшие дни она будет находиться под присмотром врачей.

Парень же находится в более легком состоянии, но тоже находится под присмотром врачей.

Как сообщалось ранее, в Тернополе молния ударила в многоэтажку, из-за чего у жителей сгорели бытовые приборы. К счастью, люди не пострадали.