Электронным повесткам быть? Какие процессы мобилизации хотят перевести в онлайн

Это будет осуществляться благодаря постепенному совершенствованию взаимодействия между реестрами

В Украине вскоре могут перевести часть мобилизационных процессов в онлайн. Речь идет, например, об онлайн обучении для воинов, получении отсрочки онлайн, онлайн-рекрутинге и так далее. Однако над введением электронных повесток в "Резерв+" работа сейчас не ведется.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV. По ее словам, в приоритете сейчас избавление системы от бумажных документов, а также максимальное устранение физического взаимодействия людей с чиновниками.

"Мы очень мечтаем о том, что кроме электронного запуска всех процессов, которые есть в ТЦК и СП, мы сможем запустить онлайн-рекрутинг, онлайн-обучение для военнообязанных, получение отсрочки и онлайн-бронирование работников руководителями предприятий, на которых они работают. Наша визия — максимально устранить бумажные документы и физическое взаимодействие людей с чиновниками. Это будет осуществляться благодаря постепенному совершенствованию взаимодействия между реестрами", — сказала Черногоренко.

Она добавила, что бизнес-процессы постоянно анализируются, над их оптимизацией ведется работа, делается все в рамках законодательства. По мнению замминистра, в течение ближайшего времени все эти функции будут запущены.

Что касается возможности введения электронных повесток Черногоренко сказала, что в настоящее время не ведется работа над этой функцией в приложении "Резерв+".

"Сейчас, согласно действующему законодательству, понятие электронной повестки не существует. В приложении Резерв+ нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется", — объяснила собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в приложении "Резерв+" появился электронный военный билет. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила украинцам, нужно ли теперь носить бумажный билет с собой.