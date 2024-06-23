Без походов в ТЦК: когда и как будет работать электронное бронирование от мобилизации

Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников

В Украине хотят запустить электронное бронирование от мобилизации. Вероятнее всего, новая функция станет доступна уже этим летом.

Об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. По её словам, данная возможность будет реализована на портале "Дія".

"Министерство обороны будет такой бэкэнд-системой, то есть системой-партнером", — объяснила она.

Как это будет работать

Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников, подлежащих бронированию;

Руководитель сможет бронировать их онлайн;

Эта информация будет сразу передаваться в реестр "Оберіг";

Затем каждый забронированный пользователь Резерв+ получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне;

Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение;

Списки [забронированных] будут направляться в реестр военнообязанных, то есть в "Оберіг";

Реестр военнообязанных будет проверять данные в Пенсионном фонде, далее будет составляться в реестре финальный статус забронированного. И в эту же секунду человек, перезапросив свой электронный военно-учетный документ, увидит его уже в новом формате со строкой "забронирован".

Черногоренко отметила, что сейчас сложно говорить о точных сроках запуска электронного бронирования, однако, по её мнению, очень высока вероятность, что это произойдет уже этим летом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в приложении "Резерв+" появился электронный военный билет. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила украинцам, нужно ли теперь носить бумажный билет с собой.