Без походов в ТЦК: когда и как будет работать электронное бронирование от мобилизации
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Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников
В Украине хотят запустить электронное бронирование от мобилизации. Вероятнее всего, новая функция станет доступна уже этим летом.
Об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. По её словам, данная возможность будет реализована на портале "Дія".
"Министерство обороны будет такой бэкэнд-системой, то есть системой-партнером", — объяснила она.
Как это будет работать
- Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников, подлежащих бронированию;
- Руководитель сможет бронировать их онлайн;
- Эта информация будет сразу передаваться в реестр "Оберіг";
- Затем каждый забронированный пользователь Резерв+ получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне;
- Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение;
- Списки [забронированных] будут направляться в реестр военнообязанных, то есть в "Оберіг";
- Реестр военнообязанных будет проверять данные в Пенсионном фонде, далее будет составляться в реестре финальный статус забронированного. И в эту же секунду человек, перезапросив свой электронный военно-учетный документ, увидит его уже в новом формате со строкой "забронирован".
Черногоренко отметила, что сейчас сложно говорить о точных сроках запуска электронного бронирования, однако, по её мнению, очень высока вероятность, что это произойдет уже этим летом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в приложении "Резерв+" появился электронный военный билет. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила украинцам, нужно ли теперь носить бумажный билет с собой.