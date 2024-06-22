"Резерв+" заменит ТЦК: будут ли там выдавать отсрочку от мобилизации

В Минобороны хотят расширить возможности приложения

Министерство обороны надеется, что приложение "Резерв+" станет полноценной заменой ТЦК. Поэтому не исключено, что вскоре некоторые военнообязанные смогут получать отсрочки от мобилизации автоматически.

Об это рассказала заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV. По ее словам, МОУ уже имеет взаимодействия с 8 госуларственными реестрами, чтобы автоматически подтягивать информацию о военнообязанном.

При этом она отмечает, что в планах наладить взаимодействие и с другими базами данных.

"Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде", — отметила Черногоренко.

Замминистра говорит, что ведомство планирует быстро закрыть наиболее распространенные случаи, чтобы лишить большую часть военнообязанных необходимости физически посещать ТЦК и не тратить на это свое время и ресурсы.

Хотя она не стала вдаваться в детали относительно того, когда эта функция будет запущена, однако отметила, что в течение лета эти взаимодействия могут быть протестированы.

Стоит отметить, что в планах Минобороны также есть добавление в приложение "Резерв+" возможности получать электронные направления на прохождение ВВК.