В "Резерв+" ввели важное обновление: появилась долгожданная функция

Разработчики называют это обновление долгожданным

В приложении "Резерв+" уже доступен электронный военно-учетный документ. Это позволит военнообязанным не носить с собой бумажный военный билет, а при необходимости пользоваться данной программой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Эта функция стала доступна после обновления приложения.

"По ощущениям, будто вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация неотвратима", — написала Черногоренко.

Разработчики приложения отмечают, что в новом обновлении доступен также QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

"Мы наконец-то реализовали долгожданный военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией. Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет", — пишут разработчики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины объяснили цель создания приложения "Резерв+".