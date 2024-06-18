В "Резерв+" появился электронный военный билет: нужно ли и дальше носить с собой бумажный

Новая функция значительно упрощает задачу

В приложении "Резерв+" появилась новая функция — электронный военный билет с QR-кодом. Теперь военнообязанным не нужно носить с собой бумажный вариант, поскольку они имеют одинаковую юридическую силу.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, в случае необходимости граждане могут предоставлять электронный вариант в приложении.

"При проверке ВОД представителями ТЦК и СП, полиции или ГНСУ можно предъявлять электронный документ в "Резерв+", — объяснила Тарасенко.

Она также уточнила, что электронный билет и бумажный имеют одинаковую юридическую силу, а потому гражданам не стоит волноваться по этому поводу.

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли гражданам ждать повестку после обновления своих военно-учетных данных с помощью приложения "Резерв+". В Министерстве обороны Украины дали четкое объяснение по данному вопросу.