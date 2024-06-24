Отключения света будут частыми и масштабными: озвучены графики на 25 июня

Света не будет дольше

Украинцев предупредили о графиках отключения энергии во вторник, 25 июня. В некоторые часы отключения будут более масштабными, чем в другие.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в своем telegram-канале. Отмечается, что графики будут применяться в течение всех суток, то есть 00:00 до 24:00.

При этом в ведомстве подчеркивают, что объемы отключений будут более масштабными в периоды с 02:00 по 05:00, а также 12:00 до 23:00.

"Причина — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию через последствия атак", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Как сообщалось ранее, из-за российских обстрелов 24 июня были введены более жесткие графики отключений, из-за которых ограничения проходят сразу в трех очередях одновременно. При этом изменения коснулись сразу одиннадцати украинских областей.

Строгие ограничения необходимы из-за ухудшения состояния энергосистемы в результате атак россиян, поскольку уже принятые меры оказались недостаточно эффективными. Энергетики также предупредили, что в случае, если и этих ограничений будет недостаточно, могут быть введены экстренные отключения.