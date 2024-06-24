В Днепре еще раз поменяли графики отключения света: что случилось

Графики начинают действовать с 19:00

В Днепропетровской области вновь пересмотрели графики отключения света. Их ввели, чтобы более прогнозировано пройти пиковые нагрузки.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем telegram-канале. Отмечается, что они начнут действовать с вечера понедельника, 24 июня.

"Сегодня с 19:00 для Днепропетровской области начнут работать новые графики стабилизационных отключений. Они позволят проходить пики нагрузок более прогнозировано", — говорится в сообщении.

Графики отключений света можно посмотреть либо на сайте компании, либо в специальном боте в мессенджере Telegram.

Чтобы не возникало путаницы, в компании объяснили, что белым цветом выделены часы, когда электричество точно будет, а темно-серым — когда его точно не будет. Светло-серым выделено время, когда отключения возможны, но не гарантированы.

Как сообщалось ранее, из-за российских обстрелов в 11 областях Украины пришлось вводить более жесткие графики отключения электричества. При этом питание будет ограничено сразу в нескольких очередях, а энергетики не исключают введения экстренных отключений.