Одновременно у нескольких очередей: появились обновленные графики отключений света на 24 августа

Изменения коснулись 11 областей Украины

В понедельник, 24 июня, с 13:00 до 23:00 будут действовать более строгие почасовые графики отключения света. Ведь будут ограничивать электроснабжение одновременно в нескольких очередях.

Об этом сообщает ЦЭК. Отмечается, что такие строгие ограничения необходимы из-за ухудшения состояния энергосистемы в результате атак россиян, ведь уже принятые меры оказались недостаточно эффективными.

Ожидается, что с 13:00 до 19:00 свет будут отключаться сразу в трех очередях, а с 19:00 до 23:00 — одновременно в двух.

Также, по сообщению энергетиков, если оператор системы распределения не уложится в три очереди, будут использованы экстренные отключения. Как следствие, в указанное время в очереди, отключенные по графику, энергетики вынуждены добавлять поровну по часу из других очередей.

"В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях. С 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Обновлены графики отключений в областях

Графики отключений в Запорожской области:

12:00 – 16:00 – отключаются одновременно очереди 3 и 6;

16:00 – 20:00 – очереди 4 и 1;

20:00 – 24:00 – очереди 5 и 2.

Также с 14:00 до 23:00 будут дополнительно выключаться:

14:00 — 18:00 — очередь 5;

18:00 – 22:00 – очередь 6;

22:00 – 23:00 – очередь 1.

В Кировоградской области будут отключаться:

1, 2 и 3 очереди: 13-14,16-18, 20-22:

4, 5 и 6 очереди 14-16, 18-20, 22-24.

В Черкасской области будут действовать следующие графики:

13:00-14:00 1, 2 и 5 очереди;

14:00-15:00 3, 4 и 6 очереди;

15:00-16:00 3, 4 и 1 очереди;

16:00-17:00 5, 6 и 2 очереди;

17:00-18:00 5, 6 и 3 очереди;

18:00-19:00 1, 2 и 4 очереди;

19:00-20:00 1, 2 и 3 очереди;

20:00-21:00 3, 4 и 5 очереди;

21:00-22:00 4, 5 и 6 очереди;

22:00-23:00 6, 1 и 2 очереди;

23:00-24:00 1 и 2 очереди.

В Сумской области также были обновлены графики отключений.

В Днепропетровской области также были введены экстренные отключения света.

Ранее "Телеграф" писал, сколько часов в сутки украинцы будут сидеть без света зимой. Прогнозом поделился генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Он уверен, что отключения света зимой будут продолжительными, и это точно будет не по 2-4 часа в сутки.