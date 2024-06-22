Не все так плохо? В Кабмине успокаивают украинцев по поводу отключений света зимой

Украинцам внушили оптимизм по поводу зимних отключений света

Из-за плачевной ситуации в энергосистеме Украины уже начали звучать прогнозы о том, что зимой отключения будут очень длинными и частыми. Однако пока такие прогнозы делать рано.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире единого марафона новостей. По ее словам, сейчас не стоит делать прогнозы на зиму.

В частности, это связано с тем, что Украине удалось восстановить часть критически важного оборудования, а также проведение подготовки объектов генерирования электричества к осенне-зимнему периоду.

При этом чиновница говорит, что Украина, к примеру, проводит ремонтные работы на атомных энергоблоках.

"Все эти атаки доставляют дополнительные проблемы энергетической системе, но сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Но обычно ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки", — отметила Гринчук.

Как сообщалось ранее, гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко ранее говорил, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию. Поэтому отключения зимой будут в любом случае.