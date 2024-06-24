Відключення світла будуть частішими та масштабними: озвучено графіки на 25 червня.

Світла не буде довше

Українців попередили про графіки відключення енергії у вівторок, 25 червня. У деякі години відключення будуть більш масштабними, ніж інші.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у своєму telegram-каналі. Зазначається, що графіки будуть застосовуватись протягом усієї доби, тобто 00:00 до 24:00.

При цьому у відомстві наголошують, що обсяги відключень будуть більш масштабними в періоди з 02:00 до 05:00, а також 12:00 до 23:00.

"Причина — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли 24 червня були введені жорсткіші графіки відключень, через які обмеження проходять відразу в трьох чергах одночасно. При цьому зміни торкнулися одразу одинадцяти українських областей.

Суворі обмеження необхідні через погіршення стану енергосистеми внаслідок атак росіян, оскільки вже вжиті заходи виявились недостатньо ефективними. Енергетики також попередили, що у разі, якщо цих обмежень буде недостатньо, можуть бути введені екстрені відключення.