Минобразования изменило правила поступления на аспирантуру: что важно знать военнообязанным

Лазейку для уклонистов прикрывают

Военнообязанным, которые собираются поступать на аспирантуру в 2024 году, чтобы получить отсрочку от мобилизации, важно знать о новых изменениях. Так не смогут претендовать на отсрочку от призыва аспиранты, которые будут учиться на контрактной основе.

Ведь только по государственному заказу можно будет приобретать научную степень на дневной форме обучения. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил глава Министерства образования и науки Оксен Лисовый в своем Facebook.

Он отметил, что "контрактники" теперь могут учиться на аспирантуре только на заочной или вечерней форме, которые не дают право на отсрочку. Однако количество бюджетных мест было увеличено с 3200 до 7000.

Также поступающим нужно знать, что единый вступительный экзамен остается в силе, а проходной балл в части тестов общей учебной компетенции (ТОНК) составит 160.

"И эта часть обязательна для допуска к вступительным испытаниям учреждения или учреждения. Иностранный язык составляется и является обязательным для поступления в магистратуру, но НЕ обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем", — заявил министр.

По словам Лисового, в аспирантуру ежегодно поступало около 7-8 тысяч человек на бюджете и контракте суммарно. В 2024 году был введен единый экзамен, на который регистрировались 246 тысяч человек, из них 79% мужчин. Всего же было зарегистрировано 91,5 тысяч мужчин мобилизационного возраста.

И меры трансформации направлены именно на то, чтобы закрыть эту щель для уклонистов.

Ранее "Телеграф" писал, что общевоенная подготовка студентов в высших учебных заведениях стала обязательной. За отказ от нее смогут отчислять.