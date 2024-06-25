Міносвіти змінило правила вступу на аспірантуру: що важливо знати військовозобовʼязаним

Шпарину для ухилянтів прикривають

Військовозобовʼязаним, які збирають вступати на аспірантуру у 2024 році, аби отримати відстрочку від мобілізації важливо знати про нові зміни. Аж так не зможуть претендувати на відстрочку від призову аспіранти, які навчатимуться на контрактній основі.

Адже лише за державним замовленням можна буде здобувати науковий ступінь на денній формі навчання. Про це у понеділок, 24 червня, повідомив голова Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий у своєму Facebook.

Він наголосив, що "контрактники" тепер можуть навчатись на аспірантурі лише на заочній чи вечірній формі, які не дають право на відстрочку. Проте кількість бюджетних місць було збільшено з 3200 до 7000.

Також вступникам потрібно знати, що єдиний вступний іспит (ЄВІ) залишається чинним, а прохідний бал у частині тестів загальної навчальної компетенції (ТЗНК) становитиме 160.

"І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо", — заявив міністр.

За словами Лісового, на аспірантуру щороку вступало близько 7-8 тисяч людей на бюджеті та контракті сумарно. У 2024 році було запроваджено єдиний іспит, на який реєструвалися 246 тисяч людей, з них 79% чоловіків. Усього ж було зареєстровано 91,5 тисячі чоловіків мобілізаційного віку.

І заходи трансформації направлені саме, аби закрити цю шпарину для ухилянтів.

Раніше "Телеграф" писав, що загальновійськова підготовка студентів у вищих навчальних закладах стала обовʼязковою. За відмову від неї зможуть відраховувати.