Новое расписание занятий, обучение летом и дистанционка: что ждет школьников и студентов в 2024-2025

Есть два подхода к проведению учебного процесса

В новом учебном году (2024-2025) украинские школы и высшие учебные заведения могут работать с 10 утра. Также возможен возврат тотальной дистанционки.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый во время Часа вопросов правительству в Верховной раде Украины. По его словам, в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

"В частности, онлайновое обучение в каких-то пиковых сложных периодах", — сказал Лисовый.

Он отметил, что есть два подхода к проведению учебного процесса.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня заведения высшего образования, профтехобразования должны начать учебный год раньше – в теплый сезон. Должны сделать большие зимние каникулы и завершить учебный год позже", — сказал он.

Также Лисовый добавил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10 час. Сейчас работаем над этими рекомендациями",- заявил он.

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