Мобилизация в Украине: будут ли призывать аспирантов

В законе прописано, кто имеет право на отсрочку

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он вносит изменения в правила мобилизации студентов и аспирантов во время войны.

В частности, в документе указано, что право на отсрочку от мобилизации имеют все соискатели третьего образовательно-научного уровня — аспиранты. При этом это не зависит от формы обучения.

Следует отметить, что первая версия проекта закона №10449 предусматривала, что право на отсрочку не получат аспиранты, которые учатся на контрактной основе. То есть обучающиеся за счет средств физических или юридических лиц.

Однако впоследствии в Верховной Раде решили, что не может быть различий между обучающимися в аспирантуре на контрактной основе и теми, кто получает образование на бюджете. Мобилизация аспирантов, которая бы происходила при таком условии, нарушала бы Конституцию Украины и принцип равенства.

Впоследствии Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки своим решением рекомендовал исключить норму об аспирантах-контрактниках из текста проголосованного в первом чтении проекта закона. Принятый парламентом закон не содержит этих антиконституционных положений. Потому аспиранты контрактной и бюджетной форм обучения имеют отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в новом законе о мобилизации определен перечень глазных болезней, с которыми не могут призвать на службу. Они поделены на девять основных категорий.