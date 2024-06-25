Защитники "Азовстали" и не только: Украина провела обмен пленными с Россией (фото, видео)

Обмен стал возможен при участии одной из стран-союзниц Украины

Украина провела 25 июня обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 90 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, Чернобыльской АЭС и других направлений.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал первые снимки украинцев после плена на родной земле.

"Дома – это не просто слова. Дома – это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена", — написал глава государства.

Из плена удалось освободить бойцов, которые воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях, а также попали в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Среди них:

ВСУ — 58 (из них ВМС — 17, ДПСУ — 18, ТрО — 8)

НГУ — 32.

Защитники Мариуполя — 59 (52 из них были на "Азовстале").

Защитники ЧАЄС — 5.

Зеленский подчеркнул, что работа по возвращению граждан Украины домой из российского плена не прекращается ни на день. Посредником в этот раз выступили Объеденные Арабские Эмираты.

"Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Благодарю нашу команду, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малюк, Клименко, Лубинец. Всем партнерам, которые помогают, ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Вместе можем достигать даже самых сложных результатов", — написал Владимир Зеленский.

А глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что задача Украины — вернуть домой всех своих граждан.

"Это важный обмен. Ключевое для нас – вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента – вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", — написал он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что предыдущий обмен пленными состоялся 31 мая. Домой удалось вернуть 75 украинцев из которых 70 мужчин и 5 женщин.