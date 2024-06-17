Их удерживали в нечеловеческих условиях: фото освобожденных из плена в РФ украинцев переполошили сеть

Фото украинских военных после плена ужаснули сеть

В сети показали фотографии украинских военнослужащих после плена. На снимках до и после хорошо видно, насколько для них это было изнурительно.

Соответствующими снимками поделились журналисты Константин и Влада Либеровы в своем Instagram. Они отмечают, что соответствующие кадры были обнародованы с разрешения этих бойцов.

"Помню, как один из них сказал мне: мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова. Но все повторяется, каждый день. Еще множество наших людей остаются в российском плену. И этому нет конца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть из этих снимков была показана на Саммите мира в Швейцарии, где обсуждались вопросы обмена по принципу "всех на всех". Украинские бойцы во время плена теряют по 40-50 килограммов, а на этих фото они уже успели набрать по 10 кг за неделю пребывания дома.

"Но что немаловажно — их не удалось сломать. И это повторял каждый из них: меня не сломили. Мы общались с врачами в реабилитационном центре, где и находились ребята во время нашей встречи. По их словам, большинство прошедших плен накрывает со временем. Первые недели на родной земле — это состояние эйфории от осознания, что они выжили. На такой случай кроме действительно профессиональных реабилитологов с невероятно человечным отношением к ребятам, с ними работают еще и профессиональные психологи", — сказано в подписи к фото.

Пользователи сети тоже молчать не стали.

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