Укр

Изможденные, худые, но со слезами радости: СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Украинцы вернулись домой, для них кошмар российского плана закончился
Украинцы вернулись домой, для них кошмар российского плана закончился. Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Некоторые провели в плену больше двух лет

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео обмена пленными в пятницу, 31 мая. Домой вернулись 75 украинцев -70 мужчин и 5 женщин.

На кадрах — освобожденные украинцы выходят из автобуса. Все они изможденные и худые, люди целуют родную украинскую землю. Трудно представить, что чувствуют те, кто вернулся домой, иногда после двух лет плена в нечеловеческих условиях в России. Не только у женщин, но и у мужчин на глазах слезы.

Среди освобожденных из плена — воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четверо гражданских. Среди них — 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и "Азовстали", 14 военнослужащих из Чернобыльской АЭС, а также украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Стоит отметить, что это первый обмен пленными с Россией за несколько месяцев. Процесс тормозила Российская Федерация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся в феврале. Тогда удалось провести обмен 100 на 100. Домой вернулись нацгвардейцы, пограничники, воины ВСУ и защитники Мариуполя.

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