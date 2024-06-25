Приговоренный в Украине к тюрьме митрополит Ионафан объявился в России: как он там оказался

Подробности выезда бывшего митрополита церкви московского патриархата неизвестны

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (в миру Анатолий Елецких), ранее осужденный в Украине на 5 лет, прибыл в Россию и встретился с патриархом Кириллом. Несколько дней назад он был освобожден.

Об этом сообщают росСМИ и публикуют видео встречи. Информации, почему священнослужителя освободили и выпустили из страны нет, но в России утверждают, что об этом якобы хлопотал сам и глава РПЦ путинский патриарх Кирилл.

На кадрах видно, что Ионафан попытался поклониться патриарху Кириллу, но тот попросил этого не делать. Он сказал, что рад видеть священника и наградил его орденом Сергия Радонежского.

"Вы живы, здоровы, глаза такие же как 20 лет назад. Но сразу видно, что пребывание в плену, не только духовном, но и физическом, свой отпечаток накладывает", — сказал путинский патриарх.

Известно, что в августе 2023 года архиерей был приговорен к пяти годам лишения свободы, в том числе по статье об оправдании российской агрессии. Как сообщали в Генпрокуратуре Украины, Ионафан распространял среди верующих пророссийские листовки, разместил на сайте епархии статью, в которой заявлял о главенстве Московского патриархата, и поддерживал российское вторжение в Украину. Также священнослужителя лишили украинского гражданства.

Однако Ионафан не признал своей вины и подал апелляцию. На время ее рассмотрения он находился под домашним арестом и, по некоторым данным, пережил даже инсульт. 18 июня 2024 года апелляционный суд утвердил приговор Ионафану.

22 июня Отдел внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что митрополит Ионафан был освобожден "по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла". После этого он должен был приехать в Россию, что и сделал. В Украине официально это никак не прокомментировали, от российской стороны также нет никаких подробностей.

Перед этим некоторые украинские и российские СМИ утверждали, что в ближайшее время ожидается новый обмен пленными между странами. По неподтвержденным данным, обмену могли подлежать и заключенные. Пока что не ясно, был Ионафан освобожден в связи с этим обменом или нет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России хотят отправить священников на войну в Украину. Такая участь ждет больше 1000 священнослужителей.