Сколько стоит пиар власти в Украине: нардеп назвал огромную сумму, которую выделили на телемарафон с начала года

Нардеп выяснил, что большой процент украинцев не смотрят телемарафон

На финансирование Единого марафона новостей, который был запущен в начале полномасштабного вторжения, с начала 2024 года выделили почти миллиард гривен. При этом далеко не все украинцы смотрят этот телемарафон.

Об этом рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в рубрике "Удивительные закупки".

По данным нардепа, в июне госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания в Украине" снова заказало контент для Единого марафона. На это было выделено 20,78 млн гривен. А с начала 2024 года на 10 контрактов по созданию контента марафона "Единые новости" и FREEDOM было выделено 790 млн гривен.

"Решил посмотреть, во сколько государству обходится пиар власти. Немножко стали умнее. Сериалы отдельно уже не закупают – сразу по 80 млн грн сливают на контракт, а там уже и сериалы и развлекательные программы внутри. Интересно, много ли здесь таких, кто его в принципе смотрит", — поинтересовался нардеп.

В своем Telegram-канале он провел опрос, в котором на момент публикации этого материала приняли участие свыше 8,3 тысяч человек. Из них только 2% смотрят Единый телемарафон новостей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что телеканал "Суспільне" вышел из телемарафона. Позже появились скандальные подробности насчет "гарантий" от СНБО.