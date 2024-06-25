Скільки коштує піар влади в Україні: нардеп назвав величезну суму, яку виділили на телемарафон із початку року

Нардеп з’ясував, що великий відсоток українців не дивляться телемарафон

На фінансування Єдиного марафону новин, запущеного на початку повномасштабного вторгнення, з початку 2024 року виділили майже мільярд гривень. При цьому далеко не всі українці дивляться на цей телемарафон.

Про це розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у рубриці "Дивовижні закупівлі".

За даними нардепа, у червні держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення в Україні" знову замовило контент для Єдиного марафону. На це було виділено 20,78 млн гривень. А з початку 2024 року на 10 контрактів для створення контенту марафону "Єдині новини" та FREEDOM було виділено 790 млн гривень.

"Вирішив подивитися, у скільки державі обходиться піар влади. Трохи стали розумнішими. Серіали окремо вже не закуповують – одразу по 80 млн грн зливають на контракт, а там уже й серіали та розважальні програми всередині. Цікаво, чи багато тут таких, хто його в принципі дивиться", — поцікавився нардеп.

У своєму Telegram-каналі він провів опитування, в якому на момент публікації цього матеріалу взяли участь понад 8,3 тисячі осіб. З них лише 2% дивляться Єдиний телемарафон новин.

Також "Телеграф" розповідав про те, що телеканал "Суспільне" вийшов із телемарафону. Згодом з’явилися скандальні подробиці щодо "гарантій" від РНБО.