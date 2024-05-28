Укр

Выход "Суспільного" из телемарафона: появились скандальные подробности насчет "гарантий" от СНБО

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Суспільне вышло из телемарафона
Суспільне вышло из телемарафона. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ситуация выглядит странно

Неделю назад Национальная общественная телерадиокомпания Украины "Суспільне" заявила о своем выходе из теламарафона "Единые новости". Вещатель не получил от Совета национальной безопасности письменных гарантий присутствия в эфире Первого национального телеканала, как сообщал об этом в день выхода.

"Совет не предоставлял письменные гарантии, указанные в Вашем запросе", — сказано в ответе СНБО на запрос "Українських Новин".

В то же время председатель Наблюдательного Совета НСТУ Светлана Остапа в своем анонсе самостоятельного вещания Суспільного в рамках телемарафона сообщала о получении письменных гарантий, что "мы делаем все законно".

В свою очередь, председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, писал, что "СНБО уверяет, что вещание Общественного в дальнейшем будет происходить с обеспечением информационной безопасности. Рад, что все участники диалога смогли найти общий язык". Он также благодарил СНБО за "конструктивную позицию".

Шеф-редактор "Детектор-медиа" Наталья Лигачева также писала в Facebook о получении письменных гарантий от СНБО, что "Суспільне" не "отодвинут" с вещания на Первом канале.

"Главное теперь: чтобы не только не подвинули из эфира Первого – письменные гарантии от СНБО по этому поводу получены. Но чтобы не перекрыли финансирование на 2025 год. Но здесь, надеюсь, будут стоять жестко за Общественное не только наше медиасообщество, но и западные партнеры. Ведь и для Украины, и для Запада нормальное функционирование Общественного вещателя – одно из условий нашего пути в Евросоюз", — писала она.

Напомним, Национальное общественное телевидение Украины (НСТУ) 21 мая заявило, что в рамках марафона "Единые новости #UАразом" будет производить собственную часть информационного марафона, транслируемого на общенациональном телеканале Первый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что телемарафон попал в отчет Госдепа США о нарушении прав человека в Украине. Среди прочего в отчете сообщается, что СМИ и журналисты, критикующие украинские власти, оказались "за бортом" из-за угрозы национальной безопасности. Это прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявив, что вопрос о прекращении работы телемарафона не стоит.

Теги:
#СНБО #Гарантии #Выход #Телемарафон #Суспильне