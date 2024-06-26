Идут на вынужденные шаги: в Укрэнерго предупредили об отключении света 27 июня

В отдельные часы объем ограничений будет наибольшим

В Украине продолжают действовать графики стабилизационных отключений света, которые в последние дни участились и стали длиннее. В четверг, 27 июня, облэнерго будут применять почасовые отключения на протяжении всех суток, с 00:00 и до 24:00.

Об этом предупредила компания "УкрЭнерго". Отметили, что в отдельные часы объем ограничений будет наибольшим.

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений, как и сегодня, будет наибольшим, с 17:00 до 23:00", — отметили в компании.

Вместе с тем успокоили — питание объектов критической инфраструктуры, типа больниц или коммунальных заведений, не ограничивается.

В то же время в компании напомнили, что применение графиков — вынужденный шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за продолжающихся с марта этого года массированных вражеских обстрелов.

"Напоминаем, главная причина применения мер ограничения – последствия уже восьми, с начала этого года, ракетных ударов врага по украинской энергосистеме. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы", — отметили в компании и сообщили о том, что за прошедшую сутки электричество импортировали из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, общим объемом 25026 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1200 МВт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в "Укрэнерго" сообщили неприятную новость об отключениях света. Ситуация в энергосистеме усложнилась, в частности, и из-за ремонтов на энергоблоках атомных электростанций (АЭС).