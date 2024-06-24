Не помогает даже импорт: в YASNO говорят о критической ситуации с электричеством в Украине

Проблем будут наблюдаться еще 6-8 недель

Ситуация с электричеством в Украине остается критической, а из-за новых атак россиян внутренней генерации не хватает. Это не может исправить даже максимальный импорт.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook. По его словам, эта ситуация привела к тому, что сейчас Украина сильно зависит от солнечной и ветровой генерации, из-за чего и происходят существенные колебания в течение дня.

Еще одним существенным фактором остается то, что часть энергоблоков атомных электростанций находятся в ремонте.

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления", — написал Коваленко.

Вместе с тем он отметил, что уже несколько недель по Украине действует новая логика распределения электричества, однако для Киева графики остаются прежними — с белыми, черными и серыми зонами.

"Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы. Мы и ОСР будем максимально быстро сообщать об изменениях. Но для планирования лучше не рассчитывать", — добавил он.

Как сообщалось ранее, из-за российских обстрелов в 11 областях Украины пришлось вводить более жесткие графики отключения электричества.