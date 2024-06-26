Йдуть на вимушені кроки: в Укренерго попередили про відключення світла 27 червня

В окремі години обсяг обмежень буде найбільшим

В Україні тривають графіки стабілізаційних відключень світла, які останніми днями почастішали і стали довшими. У четвер, 27 червня, обленерго будуть застосовувати погодинні відключення протягом всієї доби, з 00:00 і до 24:00.

Про це попередила компанія "Укренерго". Зазначили, що в окремі години обсяг обмежень буде найбільшим.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим, з 17:00 до 23:00", — наголосили у компанії.

Разом з тим заспокоїли — живлення об’єктів критичної інфраструктури, на кшталт лікарень чи комунальних закладів, не обмежується.

Водночас у компанії нагадали, що застосування графіків — вимушений крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі обстріли, що тривають з березня цього року.

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми, з початку цього року, ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи", — зазначили в компанії та повідомили про те, що протягом минулої доби електрику імпортували з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, загальним обсягом 25 026 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 200 МВт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в "Укренерго" повідомили неприємну новину щодо відключень світла. Ситуація в енергосистемі ускладнилась, зокрема, і через ремонти на енергоблоках атомних електростанцій (АЕС).