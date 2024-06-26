Отключения участились и стали длиннее, но не везде: где и почему изменили графики

В некоторых областях количество часов без света наоборот сократилось

Графики почасовых отключений света в Украине переписали. Как следствие, период ограничений в некоторых областях вырос вдвое.

К примеру, в Киевской области вместо двух гарантированных часов без электроэнергии свет будут выключать по меньшей мере на четыре часа, а в Полтавской области гарантированный период со светом сократился с 11,5 до 6 часов в сутки. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Мы обновили графики стабилизационных отключений, чтобы они лучше соответствовали текущей ситуации в энергосистеме и дефициту электроэнергии, значительно выросшему после весенних и летних массированных атак РФ", — сказали в "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Лимитов, которые раньше выделялись на область, не хватало, ведь в жару потребление электроэнергии значительно возросло.

Что изменилось:

увеличилось количество групп отключений;

продолжительность гарантированного отключения в воскресенье будет меньше, чем в субботу или в будние дни;

продолжительность отключений увеличили вдвое: с 2 до 4 часов.

"Это необходимый шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за продолжающихся с марта этого года массированных вражеских обстрелов. Новые графики позволят пройти более стабильно и прогнозируемо летние пики нагрузки", — объяснили в "ДТЭК Днепровские электросети".

Новый график:

гарантированный период со светом сократили с 14 до 2 часов (в семь раз!); период без света в течение дня увеличили с 6 до 12 часов (по 4 часа подряд);

ввели "серую зону" (период возможных отключений).

"Чтобы вернуться в графики 4/4, должны быть пересмотрены подходы к формированию лимитов на уровне Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго", – сообщили в ДТЭК.

Ситуация в Полтавской области ухудшилась

Предыдущий график для первой очереди предполагал, что свет гарантирован будет с 00:00 до 04:00. А с 04:00 до 06:30 было гарантировано отключение, затем до 7:30 – час возможных отключений и с 7:30 до 10:00 – гарантированный период с электроэнергией, затем – снова 2,5 часа без света, час – возможные отключения и 2,5 часа – со светом.

В общей сложности за все сутки свет гарантированно отключали на 7,5-9,5 часов. В новом графике для первой группы гарантированный период без света – до 16 часов в сутки. Для первой группы гарантированный период со светом сократился с 11,5 до 6 часов – почти вдвое.

Изменения коснулись не всех

В Николаевской области действует самый простой вариант: два часа со светом, два – без, два часа – возможные отключения. Изменения в графиках не касались продолжительности отключений. В Черниговской области график также не изменился (три часа со светом, три – без, три – возможное отключение). В Черкассах два часа без света, четыре – со светом.

Проверить, когда у вас будут выключать свет, вы можете по ссылкам ниже (зависит от области проживания):

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (тільки у персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf Івано-Франківськ, Прикарпаття https://oe.if.ua/uk/sections/ Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (тільки в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, улучшится ситуация не так скоро, ведь прогнозируемо это должно произойти, когда из ремонта выйдут энергоблоки. А до этого, как и сообщали ранее энергетики, отключения будут более массовыми и суровыми.