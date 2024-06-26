Отключения участились и стали длиннее, но не везде: где и почему изменили графики
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В некоторых областях количество часов без света наоборот сократилось
Графики почасовых отключений света в Украине переписали. Как следствие, период ограничений в некоторых областях вырос вдвое.
К примеру, в Киевской области вместо двух гарантированных часов без электроэнергии свет будут выключать по меньшей мере на четыре часа, а в Полтавской области гарантированный период со светом сократился с 11,5 до 6 часов в сутки. Об этом пишет OBOZ.UA.
"Мы обновили графики стабилизационных отключений, чтобы они лучше соответствовали текущей ситуации в энергосистеме и дефициту электроэнергии, значительно выросшему после весенних и летних массированных атак РФ", — сказали в "ДТЭК Киевские региональные электросети".
Лимитов, которые раньше выделялись на область, не хватало, ведь в жару потребление электроэнергии значительно возросло.
Что изменилось:
- увеличилось количество групп отключений;
- продолжительность гарантированного отключения в воскресенье будет меньше, чем в субботу или в будние дни;
- продолжительность отключений увеличили вдвое: с 2 до 4 часов.
"Это необходимый шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за продолжающихся с марта этого года массированных вражеских обстрелов. Новые графики позволят пройти более стабильно и прогнозируемо летние пики нагрузки", — объяснили в "ДТЭК Днепровские электросети".
Новый график:
- гарантированный период со светом сократили с 14 до 2 часов (в семь раз!); период без света в течение дня увеличили с 6 до 12 часов (по 4 часа подряд);
- ввели "серую зону" (период возможных отключений).
"Чтобы вернуться в графики 4/4, должны быть пересмотрены подходы к формированию лимитов на уровне Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго", – сообщили в ДТЭК.
Ситуация в Полтавской области ухудшилась
Предыдущий график для первой очереди предполагал, что свет гарантирован будет с 00:00 до 04:00. А с 04:00 до 06:30 было гарантировано отключение, затем до 7:30 – час возможных отключений и с 7:30 до 10:00 – гарантированный период с электроэнергией, затем – снова 2,5 часа без света, час – возможные отключения и 2,5 часа – со светом.
В общей сложности за все сутки свет гарантированно отключали на 7,5-9,5 часов. В новом графике для первой группы гарантированный период без света – до 16 часов в сутки. Для первой группы гарантированный период со светом сократился с 11,5 до 6 часов – почти вдвое.
Изменения коснулись не всех
В Николаевской области действует самый простой вариант: два часа со светом, два – без, два часа – возможные отключения. Изменения в графиках не касались продолжительности отключений. В Черниговской области график также не изменился (три часа со светом, три – без, три – возможное отключение). В Черкассах два часа без света, четыре – со светом.
Проверить, когда у вас будут выключать свет, вы можете по ссылкам ниже (зависит от области проживания):
Напомним, улучшится ситуация не так скоро, ведь прогнозируемо это должно произойти, когда из ремонта выйдут энергоблоки. А до этого, как и сообщали ранее энергетики, отключения будут более массовыми и суровыми.