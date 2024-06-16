Следующие недели будут гораздо тяжелее: в "Укрэнерго" сообщили неприятную новость об отключениях света

Кудрицкий назвал три основных фактора, влияющих на дефицит в системе

Следующие несколько недель графики отключений света в Украине будут больше, а с 11:00 до 23:00 буду отключать электричество чаще, чем в другое время суток. Ситуация в энергосистеме усложнилась из-за ремонтов на энергоблоках атомных электростанций (АЭС).

Более жесткие графики вводят примерно на месяц-полтора. Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал "Суспільному".

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так ― достаточно существенными", ― сказал Кудрицкий.

Он рассказал, что влияет на продолжительность графиков отключения. Это не только дефицит электроэнергии из-за погоды и ремонта энергоблоков. Кудрицкий назвал три главных фактора.

"Глобально у нас на продолжительность отключений, на величину дефицита влияют три фактора. Это ремонты атомных электростанций, которые традиционно производятся летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление", ― сказал он.

Поэтому в ближайшее время нужно позаботиться о наличии свечей, генераторов и павербанков. Тем более что прогноз может быть изменен в любой момент. Недавно графики отключения света ввели раньше на четыре часа.

"Телеграф" сообщал, что из-за ремонта энергоблоков в пяти областях свет будут выключать гораздо чаще. В других регионах электроэнергии не будет всего 2-3 часа в день.