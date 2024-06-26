Каждый донат очень важен: ATLAS UNITED 2024 и БФ Good Donations объявили сбор на крайне необходимое оборудование для "Охматдета"

Крупнейший фестиваль страны ATLAS UNITED 2024 и детский благотворительный фонд Good Donations стали партнерами, они объединили свои усилия, чтобы помочь детям, пострадавшим от войны. Партнеры открыли сбор средств на приобретение необходимого оборудования для отделения ургентной хирургии НДСЛ "Охматдет" и Харьковской детской областной больницы.

Не секрет, что после начала полномасштабного вторжения потребности медицинской сферы растут каждый день. Очень часто врачам не хватает оборудования для быстрого и эффективного спасения детей.

Немалый список таких потребностей собрался в отделении ургентной хирургии "Охматдет".

Так, например, среди сверхважного – конвекционная система обогрева. Этот аппарат регулирует температуру тела детей во время операций и в постоперационный период в реанимации. Когда ребенок не способен сам поддерживать нормальную температуру тела, это приводит к тяжелым осложнениям и угрожает жизни малыша.

Операцию проводит ведущий хирург Охматдета, заведующий отделением ургентной терапии Роман Жежера. Источник: Охматдет

Пациенты также нуждаются в инструменте для лапароскопических операций, ультразвукового интраоперационного сканера, который помогает хирургу удалить пораженные ткани под УЗИ-контролем.

В операционной Охматдета. Источник: Охматдет

Среди необходимого также аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации и прибор "искусственное легкое". В списке также аппарат, насыщающий организм кислородом, помогает бороться с анаэробной инфекцией, отравлениями и аппарат, который увлажняет кислород в послеоперационный период и при тяжелых состояниях пациентов.

Заведующий отделением ургентной терапии Роман Жежера проводит очередную операцию. Источник: Охматдет

ATLAS UNITED 2024 вместе с "Good Donations" поставили цель собрать средства на приобретение этого необходимого медицинского оборудования, которое позволит спасать жизнь украинским детям, пострадавшим от войны.

Свои донаты отправляйте на банку: https://send.monobank.ua/jar/3hzWgo3g8Y

Организаторы сбора отмечают – каждый донат очень важен! Ведь чем скорее хирурги получат медицинское оборудование, тем больше спасут детских жизней.

Присоединяйтесь к сбору!