Кожен донат надзвичайно важливий: ATLAS UNITED 2024 та БФ "Good Donations" оголосили збір на вкрай необхідне обладнання для "Охматдита"

Найбільший фестиваль країни ATLAS UNITED 2024 та дитячий благодійний фонд "Good Donations" стали партнерами, вони об'єднали свої зусилля, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни. Партнери відкрили збір коштів на придбання необхідного обладнання для відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит" та для Харківської дитячої обласної лікарні.

Не секрет, що після початку повномасштабного вторгнення потреби медичної сфери зростають щодня. Дуже часто лікарям не вистачає обладнання для швидкого та ефективного порятунку дітей.

Чималий список таких потреб зібрався у відділенні ургентної хірургії "Охматдиту".

Так, наприклад, серед надважливого – конвекційна система обігріву. Цей апарат регулює температуру тіла малюків під час операцій та в постопераційний період у реанімації. Коли дитина не здатна сама підтримувати нормальну температуру тіла, це призводить до важких ускладнень та загрожує життю малюка.

Операцію проводить провідний хірург Охматдиту, завідувач відділення ургентної терапії Роман Жежера. Джерело: Охматдит

Пацієнти також потребують інструменту для лапароскопічних операцій, інтраопераційного ультразвукового сканера, який допомагає хірургу видалити уражені тканини під УЗД-контролем.

В операційній Охматдиту. Джерело: Охматдит

Серед необхідного також апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації та прилад "штучна легеня". У списку також апарат, який насичує організм киснем, допомагає боротись з анаеробною інфекцією, отруєннями, та апарат, який зволожує кисень в післяопераційний період і при важких станах пацієнтів.

Завідувач відділення ургентної терапії Роман Жежера проводить чергову операцію. Джерело: Охматдит

ATLAS UNITED 2024 разом із "Good Donations" поставили за мету зібрати кошти на придбання цього необхідного медичного обладнання, яке дозволить рятувати життя українським дітям, що потерпіли від війни.

Свої донати відправляйте на банку: https://send.monobank.ua/jar/3hzWgo3g8Y

Організатори збору наголошують – кожен донат дуже важливий! Адже чим швидше хірурги отримають медичне обладнання, тим більше врятують дитячих життів.

Долучайтесь до збору!