Укр

Времени осталось совсем немного: кому из женщин надо обновить данные в ТЦК

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Времени осталось совсем немного: кому из женщин надо обновить данные в ТЦК Новость обновлена 26 июня 2024, 22:18

Некоторым украинкам придется обновить данные в ТЦК

В Украине близится крайняя дата обновления данных в ТЦК. При этом сделать это должны не только мужчины, но и некоторые женщины.

Как пишет ТСН, женщин по-прежнему могут мобилизировать лишь по их согласию. Однако если их специализация связана с медициной, то они обязаны стать на воинский учет.

Так согласно положениям Закона "О воинской обязанности и военной службе" на учет должны стать представительницы следующих специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология.

Стоит понимать, что таким образом Генштаб хочет понимать, сколько медиков есть в Украине, но это не значит мобилизацию. Мало того, женщины смогут беспрепятственно выезжать за границу.

Военнообязанные женщины должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля. В случае невыполнения обязательства их оштрафуют наравне с мужчинами. Если они не проходили до этого военно-врачебную комиссию, то им придется это сделать после обновления данных.

Как сообщалось ранее, в Украине не планируют продлевать сроки обновления данных в ТЦК. Поэтому крайним сроком остается 16 июля.

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