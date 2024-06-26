Времени осталось совсем немного: кому из женщин надо обновить данные в ТЦК

Некоторым украинкам придется обновить данные в ТЦК

В Украине близится крайняя дата обновления данных в ТЦК. При этом сделать это должны не только мужчины, но и некоторые женщины.

Как пишет ТСН, женщин по-прежнему могут мобилизировать лишь по их согласию. Однако если их специализация связана с медициной, то они обязаны стать на воинский учет.

Так согласно положениям Закона "О воинской обязанности и военной службе" на учет должны стать представительницы следующих специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

Стоит понимать, что таким образом Генштаб хочет понимать, сколько медиков есть в Украине, но это не значит мобилизацию. Мало того, женщины смогут беспрепятственно выезжать за границу.

Военнообязанные женщины должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля. В случае невыполнения обязательства их оштрафуют наравне с мужчинами. Если они не проходили до этого военно-врачебную комиссию, то им придется это сделать после обновления данных.

Как сообщалось ранее, в Украине не планируют продлевать сроки обновления данных в ТЦК. Поэтому крайним сроком остается 16 июля.