Времени осталось совсем немного: кому из женщин надо обновить данные в ТЦК
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Некоторым украинкам придется обновить данные в ТЦК
В Украине близится крайняя дата обновления данных в ТЦК. При этом сделать это должны не только мужчины, но и некоторые женщины.
Как пишет ТСН, женщин по-прежнему могут мобилизировать лишь по их согласию. Однако если их специализация связана с медициной, то они обязаны стать на воинский учет.
Так согласно положениям Закона "О воинской обязанности и военной службе" на учет должны стать представительницы следующих специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
Стоит понимать, что таким образом Генштаб хочет понимать, сколько медиков есть в Украине, но это не значит мобилизацию. Мало того, женщины смогут беспрепятственно выезжать за границу.
Военнообязанные женщины должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля. В случае невыполнения обязательства их оштрафуют наравне с мужчинами. Если они не проходили до этого военно-врачебную комиссию, то им придется это сделать после обновления данных.
Как сообщалось ранее, в Украине не планируют продлевать сроки обновления данных в ТЦК. Поэтому крайним сроком остается 16 июля.