Часу залишилося зовсім небагато: кому з жінок треба оновити дані у ТЦК
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Деяким українкам доведеться оновити дані у ТЦК
В Україні наближається крайня дата оновлення даних у ТЦК. При цьому зробити це мають не лише чоловіки, а й деякі жінки.
Як пише ТСН, жінок, як і раніше, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Однак якщо їх спеціалізація пов’язана з медициною, то вони мають стати на військовий облік.
Так згідно з положеннями Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" на облік повинні стати представниці наступних спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров’я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Варто розуміти, що таким чином Генштаб хоче розуміти скільки медиків є в Україні, але це не означає мобілізацію. Мало того, жінки все ще матимуть змогу безперешкодно виїжджати за кордон.
Військовозобов’язані жінки мають оновити свої дані до ТЦК до 16 липня. У разі невиконання зобов’язання їх оштрафують нарівні із чоловіками. Якщо вони не проходили раніше військово-лікарську комісію, то їм доведеться це зробити після оновлення даних.
Як повідомлялося раніше, в Україні не планують продовжувати терміни оновлення даних у ТЦК. Тому останнім терміном залишається 16 липня.