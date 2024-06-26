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Часу залишилося зовсім небагато: кому з жінок треба оновити дані у ТЦК

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Часу залишилося зовсім небагато: кому з жінок треба оновити дані у ТЦК Новина оновлена 26 червня 2024, 22:18

Деяким українкам доведеться оновити дані у ТЦК

В Україні наближається крайня дата оновлення даних у ТЦК. При цьому зробити це мають не лише чоловіки, а й деякі жінки.

Як пише ТСН, жінок, як і раніше, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Однак якщо їх спеціалізація пов’язана з медициною, то вони мають стати на військовий облік.

Так згідно з положеннями Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" на облік повинні стати представниці наступних спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров’я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Варто розуміти, що таким чином Генштаб хоче розуміти скільки медиків є в Україні, але це не означає мобілізацію. Мало того, жінки все ще матимуть змогу безперешкодно виїжджати за кордон.

Військовозобов’язані жінки мають оновити свої дані до ТЦК до 16 липня. У разі невиконання зобов’язання їх оштрафують нарівні із чоловіками. Якщо вони не проходили раніше військово-лікарську комісію, то їм доведеться це зробити після оновлення даних.

Як повідомлялося раніше, в Україні не планують продовжувати терміни оновлення даних у ТЦК. Тому останнім терміном залишається 16 липня.

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#Україна #Мобілізація