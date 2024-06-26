Часу залишилося зовсім небагато: кому з жінок треба оновити дані у ТЦК

Деяким українкам доведеться оновити дані у ТЦК

В Україні наближається крайня дата оновлення даних у ТЦК. При цьому зробити це мають не лише чоловіки, а й деякі жінки.

Як пише ТСН, жінок, як і раніше, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Однак якщо їх спеціалізація пов’язана з медициною, то вони мають стати на військовий облік.

Так згідно з положеннями Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" на облік повинні стати представниці наступних спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Варто розуміти, що таким чином Генштаб хоче розуміти скільки медиків є в Україні, але це не означає мобілізацію. Мало того, жінки все ще матимуть змогу безперешкодно виїжджати за кордон.

Військовозобов’язані жінки мають оновити свої дані до ТЦК до 16 липня. У разі невиконання зобов’язання їх оштрафують нарівні із чоловіками. Якщо вони не проходили раніше військово-лікарську комісію, то їм доведеться це зробити після оновлення даних.

Як повідомлялося раніше, в Україні не планують продовжувати терміни оновлення даних у ТЦК. Тому останнім терміном залишається 16 липня.