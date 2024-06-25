Минобороны выступило против продления сроков обновления данных в ТЦК: названа причина

Конечный срок истекает 16 июля

В Минобороны объяснили, почему резко изменили свою позицию относительно продления сроков обновления данных в ТЦК. Там считают, что у военнообязанных еще достаточно времени на это.

Об этом рассказал спикер министерства Дмитрий Лазуткин в эфире единого марафона новостей. По его словам, оборонное ведомство не видит поводов для продления срока обновления данных с 60 до 150 дней.

"Есть приложение "Резерв+", в частности, в котором можно обновить свои данные в течение нескольких минут. Время еще есть до 16 июля, поэтому пока все остается в силе", — сказал он.

По словам Лазуткина в настоящее время продолжаются консультации и дискуссии по этому поводу, однако в настоящее время конечный срок обновления данных остается таким же, как и был.

Как сообщалось ранее, 25 июня нардеп Владимир Арьев сообщил, что Минобороны поддерживает инициативу по увеличению срока обновления данных в ТЦК. Впрочем, позже в СМИ появилось письмо министра обороны Рустема Умерова, в котором говорится, что его ведомство выступает против этого. Что стало причиной столь резкого изменения мнения в настоящее время неизвестно.

Военнообязанные украинцы с 25 июня могут получить военно-учетный документ с QR-кодом после обновления данных не только в ТЦК, но и в центрах предоставления админуслуг.