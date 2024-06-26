ТЦК могут переодеться в гражданскую одежду: в Раде говорят об изменении структуры Центров

Такой вопрос возникает из-за скандалов, в которых фигурируют работники ТЦК

В Верховной Раде Украины могут рассмотреть превращение ТЦК в гражданскую структуру. Если такое решение будет принято, то и военную форму работники Центров уже не будут носить.

Предпосылкой возможной перемены вполне могли стать скандалы, в которых в последнее время фигурируют ТЦК и СП. Об этом пишет BBC.

"Кто-то говорит: давайте сделаем их просто гражданскими, тоже такая идея есть. Но это надо все обсуждать и честно признавать, что заработает, а что — нет. Для наших людей, знаете, как были военкоматы, так и до сих пор многие люди ТЦК так и воспринимают. А рекрутинговый центр — это что-то новое. Поэтому мы увидим, как будет идти рекрутинг в дальнейшем. Вот сейчас за май месяц от обще мобилизованных людей где-то 10-15% это были как раз через центры рекрутинга", — сказал председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Но обществом сразу же распространились обсуждения того, что такое решение повлияет и на внешний вид работников ТЦК. Ведь, став гражданской структурой, они будут ходить не в военной форме, а в гражданской одежде, поэтому их трудно будет отличить в толпе.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что переодевание не улучшит ситуацию с мобилизацией, а даже может усугубить.

"Если это будет гражданская, а не военная структура, то мне кажется, что это будет хуже. Возможно, идея состоит в том, что если гражданские будут работать с гражданскими, то, возможно, будет меньше конфликтов. Но зачем тогда ТЦК? Давайте эту работу будут выполнять гражданские администрации? Военные — это первое звено того, чтобы человек попал в ВСУ, военные — это военные. Если они будут гражданскими, то кому они будут подчиняться?" — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине займутся проблемой с постановкой на военный учет украинцев, постоянно живущих за границей.