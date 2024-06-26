Осталось 20 дней: в Раде рассказали, продлят ли обновление данных после 16 июля

Подавляющее большинство обновляет данные онлайн

В Украине не планируют продлевать сроки обязательного обновления военно-учетных данных. В этом нет необходимости, так как у военнообязанных украинцев есть еще около трех недель.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал на брифинге. По его словам, существует позитивная динамика в обновлении данных военнообязанными — за месяц и 8 дней с момента вступления в силу закона это сделали 2 млн 370 тысяч граждан.

Большинство из них обновили свои данные через приложение "Резерв+", на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Хотя, отметил Вениславский, вокруг приложения существует немало неправдивых слухов, некоторые опасаются обновлять данные через "Резерв+"

"Я думаю, что при снятии страхов перед приложением "Резерв+" динамика может быть значительно лучше … Поэтому на данный момент говорить о необходимости продления срока, который мы предоставили законом для обновления своих персональных военно-учетных данных, нет. Тем более еще 20 с лишним дней", – отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что Верховная рада и Министерство обороны достигли главной цели, которая закладывалась в новый закон о мобилизации. Люди активно обновляют данные, а государство получает информацию о мобилизационном ресурсе.

"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован", – перечислил нардеп цели требования обновить данные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может получить бронирование от мобилизации и изменится ли этот список в июле. Для бронирования сотрудников предприятие должно отвечать по меньшей мере трем критериям.