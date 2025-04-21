Почти три тысячи нарушений: Зеленский подвел итог "Пасхального перемирия"

Большинство обстрелов и попыток штурма было на Покровском направлении, в Курской и Белгородской областях.

Российские оккупанты почти три тысячи раз нарушили объявленное ими "Пасхальное перемирие". Украина в дальнейшем планирует действовать на фронте зеркально: на тишину будет тишина, на российские штурмы, атаки и удары будут отвечать ударами и атаками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что согласно докладу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, за сутки 20 апреля российские оккупанты на фронте нарушили режим прекращения огня 2935 раз.

Большинство обстрелов и попыток штурма было на Покровском направлении, в Курской и Белгородской областях. В общей сложности россияне 96 раз пытались штурмовать позиции ВСУ, произвели 1882 обстрела (812 из тяжелого вооружения) и более 950 раз применили FPV-дроны.

"Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и удержаться от ударов ракетами и дронами. Характер украинских действий и дальше будет зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, для защиты от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", – резюмировал президент.

Напомним, в США заявили ранее, что приветствовали бы возможность продолжения "Пасхального перемирия" в Украине, которое объявлял Владимир Путин. В Киеве после этого сообщили, что перемирия особо и не было, а россияне по старой традиции обвиняют во всех своих бедах Украину – активно придумывая фейки о якобы "украинских ударах" и "украинских обстрелах". Хотя именно россияне пытались использовать перемирие для дальнейшей подготовки боевых действий.

По данным Центра противодействия дезинформации, Кремль пытался реализовать информационную операцию против Украины, объявив в одностороннем порядке так называемое "пасхальное перемирие". Но попытка россиян провалилась: российскому правителю Владимиру Путину не удалось притвориться "великим миротворцем", хотя это было одной из главных целей российского режима.