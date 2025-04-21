Тотальная милитаризация: Кремль настраивает россиян на затяжную войну с НАТО

Российский правитель Владимир Путин и его клика регулярно используют пропагандистский термин "денацификация"

Российский режим пытается тотально милитаризировать общество в России, но уже не только ради оправдания вторжения в Украину. Кремль пытается подготовить россиян к возможной предстоящей затяжной войне или гибридному конфликту уже непосредственно с НАТО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российская пропаганда продолжает развивать и переосмысливать нарративы, которые использовались для оправдания войны против Украины.

"Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к предстоящему затяжному конфликту с НАТО", — говорится в сообщении.

Институт приводит в пример заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в ответ на вопрос кремлевского пропагандиста Павла Зарубина о запрете лидерам цивилизованных стран Европы посещать так называемый "парад победы" 9 мая в Москве устроил настоящую истерику в стиле духовного наставника кремлевского режима, Йозефа Геббельса. В частности, Лавров обвинил Евросоюз в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе, угрожая тем, что российский режим, мол, "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову" и "уничтожит нацизм".

Заявления Лаврова – это, с одной стороны, традиционная дань давним попыткам Кремля ссылаться на вклад СССР в победу над нацистской Германией (Россия безосновательно считает себя преемницей СССР, присваивая его наследие). Также его истерика – в действительности не менее традиционная культивация пропагандистского российского мифа о так называемой "великой отечественной войне".

Но в то же время это прямая угроза ЕС и НАТО, поскольку именно "нацизм" был одним из "обоснований" россиян для начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Российский правитель Владимир Путин и его клика регулярно используют пропагандистский термин "денацификация", увязывая его с требованиями свержения демократически избранной власти в Украине, и установления там марионеточного пророссийского режима. В долгосрочной перспективе усилия российских властей направлены на то, чтобы создать среди населения РФ ненависть к Западу и привлечь как можно больше россиян для поддержки милитаризации общества.

"Кремль все чаще применяет ту же тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную основу для возможной предстоящей агрессии России", — резюмировали аналитики.

Отметим, по данным СМИ, в этом году военный парад до 9 мая в России претерпевает кардинальные изменения. Владимир Путин планирует отойти от традиционной помпезной демонстрации показательной техники в пользу реальной боевой силы. Такую тревожную тенденцию заметили европейские эксперты после анализа видео генеральной репетиции парада в Екатеринбурге.

Эксперты не исключают, что до 9 мая Кремль стремится одержать "символическую победу" на фронте, в частности, вытеснить украинских защитников из Курской области. Кроме того, Путин может использовать этот праздник для новых воздушных атак по Украине.

Ранее "Телеграф" также писал, что в одной из стран НАТО обеспокоены планами РФ. Чем дольше идет война РФ против Украины, тем больше становятся риски для безопасности.