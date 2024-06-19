Могут ли ТЦК задерживать людей посреди улицы: в Минобороны объяснили нюансы

Сотрудники ТЦК могут помогать полицейским

Представители Территориальных центров комплектования не имеют права задерживать людей на улицах. Такое право есть лишь у сотрудников Нацполиции.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны. Вместе с тем в материале говорится, что во время действия военного положения представители ТЦК могут принимать меры по содействию правоохранителям в задержании и доставке граждан, отказавшихся от получения повестки или нарушающих правила военного учета, до ТЦК.

В Минобороны отмечают, что это положение прописано в 10 абзаце пункта 15 порядка проведения призыва граждан на воинскую службу во время действия особого периода. Его утвердили постановлением украинского правительства №560 от 16 мая 2024 года.

"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, задержанного полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского", — говорится в сообщении.

Гражданин также может быть доставлен к ТЦК на добровольном основании, это не противоречит закону.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, законны ли действия работодателя, который увольняет мобилизированного работника.