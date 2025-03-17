Мобилизация студентов: могут ли призвать без отсрочки

Ваш статус могут не учесть при отсутствии надлежащих документов

Повестка может прийти даже студенту — все зависит от того, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации. В Украине идет общая мобилизация и военное положение, и хотя определенные категории студентов освобождены от призыва на военную службу, есть и такие, кто может пополнить ряды украинских защитников.

Согласно законодательству Украины, студенты, получающие образование впервые на уровне бакалавра или магистра, имеют право на отсрочку от мобилизации, пишет 24 Канал. Также не подлежат призыву:

студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме;

аспиранты и докторанты дневной формы обучения;

люди, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования, если работают на основной должности не менее чем на 0,75 ставки.

Кому не светит отсрочка

Не все студенты имеют право на отсрочку. В частности, могут мобилизовать:

студентов, получающих второе или третье высшее образование;

студентов, обучающихся на аспирантуре во второй или третий раз;

студентов заочной формы обучения;

соискателей образования на уровне ниже предыдущего (например, после бакалавра поступление на младшего специалиста).

Как правильно оформить отсрочку

Даже если у студента есть право на отсрочку, он обязан документально ее подтвердить. Для этого необходимо получить справку из учебного заведения с гербовой печатью и указанием дневной формы обучения и дать завершение обучения. Документ должен быть издан специально для конкретного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Почему студенту могут выдать повестку

Если студент, имеющий право на отсрочку, не оформил ее своевременно, ему могут выдать повестку и мобилизовать. Также следует помнить, что при отсутствии надлежащих документов представители ТЦК могут не учесть статус студента.

Следовательно, студенты, имеющие право на отсрочку, должны вовремя позаботиться обо всех документах во избежание недоразумений.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если отказаться от повестки. Из-за отказа без законных оснований можно нарваться не только на штраф.