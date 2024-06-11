Квартир уже нет, а счета есть? Почему мариупольцам приходят платежки от "Нефтегаза"

Людей возмутила эта ситуация

Последние два дня украинцы, уехавшие из временно оккупированного Мариуполя, начали получать электронные счета от Нафтогаза. Мариупольцы возмущены, потому что от них требуют оплатить газ, хотя они уже давно там не живут и у многих из них нет квартир.

В контактном центре Нафтогаза ответили, что в сообщениях указаны долги за использованный газ до начала полномасштабной войны. Об этом пишет сайт Мариуполя.

"Эти счета — задолженность за неуплаченный газ, который был использован в январе-феврале 2022 года. То есть это старые долги. Никаких новых начислений нет", — ответили в Нафтогазе.

Эти счета формируются автоматически. Компания не ожидает, что мариупольцы смогут сразу рассчитаться по долгам.

"Мы прекрасно понимаем ситуацию, в которой оказались мариупольцы, и, честно говоря, не ожидаем, что сейчас люди, потерявшие все свое имущество, будут платить газ. Счета формируются автоматически. Но можно обратиться в контакт-центр с просьбой не рассылать сообщения", ― отметили в Нафтогазе.

Источник пишет, что последние два дня мариупольцы массово жаловались на платежки от компании. Они говорили, что сообщения приходили даже на имя людей, которых уже нет в живых.

Платежки от Нафтогаза очень взволновали некоторых украинцев. Елена возмущена, что компания присылает такие сообщения и предложила выход.

"Может быть, кто-то один из ваших сотрудников, отвечающий за эти электронные формирования писулек, которые триггерят хотя бы каждого второго из нас, просто просмотрит программу и поставит соответствующие галочки, чтобы нас не беспокоили больше?", ― написала Елена.

Отметим, что россияне вошли в Мариуполь в первый день полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. Уже со 2 марта в городе из-за боевых действий пропал газ. Бои продолжались до 20 мая 2022 года. В настоящее время город находится под оккупацией.

Город под оккупацией уже более двух лет

Ранее "Телеграф" сообщал, как сейчас выглядит Мариуполь. До войны это был город-курорт. Люди из разных уголков Украины приезжали отдохнуть на море.